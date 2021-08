Fachada do Detran.RJ em Guapimirim - Divulgação

Guapimirim – O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) fará um novo mutirão em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no próximo sábado (28/8), das 10h às 16h. Dessa vez, o atendimento será exclusivo para serviços de habilitação, tais como: emissão da primeira carteira nacional de habilitação (CNH), renovação, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca de permissão para dirigir (PPD) para carteira definitiva.

O atendimento será realizado mediante agendamento pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 ou (21) 3460-4042, no horário das 6h às 21h.

Esse será o 39º mutirão realizado aos sábados pelo Detran.RJ no estado do Rio de Janeiro desde a volta dos atendimentos, que tinham sido suspensos por conta da pandemia de coronavírus (Sars-CoV2).

O órgão já havia realizado um mutirão, em Guapimirim, para assuntos relativos à carteira de habilitação, no último dia 14 de agosto.

O Detran.RJ orienta que os usuários respeitem o horário programado, sem antecipações nem atrasos, no intuito de evitar filas e aglomerações, por conta da pandemia.

Para outros serviços não detalhados na reportagem, nesse próximo fim de semana, o usuário poderá fazer o agendamento para outras cidades.

A unidade de Guapimirim do Detran.RJ fica na Estrada do Bananal nº 2.115, no bairro do Bananal. Fica próximo ao Hospital Municipal José Rabello de Mello e ao Fórum de Guapimirim.

Vistoria itinerante

No próximo dia 1º de setembro, o órgão fará uma vistoria itinerante em Guapimirim, das 10h às 17h, no pátio da antiga sede da prefeitura. É preciso agendar o atendimento.

Serão oferecidos os seguintes serviços: primeira licença, emplacamento, troca de placa para o Mercado Comum do Sul (Mercosul), licenciamento anual, baixa / inclusão de alienação, transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de Gás Natural Veicular (GNV), retificação de dados, mudança de endereço, mudança de cor, entre outros.