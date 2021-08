Base de imunização da Praça da Emancipação - Foto: Izaias França

Publicado 26/08/2021 06:18

Guapimirim – A imunização contra o coronavírus (Sars-CoV2) para adolescentes de 12 a 17 com comorbidades e deficiência continua em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (26/8), das 8h às 11h. A vacinação também inclui mulheres grávidas e puérperas (que deram à luz recentemente).

A vacinação será realizada em dois dos seis postos destinados à campanha:

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

Será necessário apresentar um documento com foto (ex.: identidade, carteira de motorista ou de trabalho), um comprovante de residência (ex.: conta de luz, de água ou de telefone / internet) e o Cartão do SUS.

A imunização para adolescentes com começou em Guapimirim, nessa quarta-feira (25), por determinação da Secretaria de Estado de Saúde e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems/RJ). Os dois órgãos deliberaram também que para a vacinação chegar aos adolescentes sem comorbidades será preciso que o município imunize pelo menos 90% de sua população adulta.

Números atualizados da pandemia

Em Guapimirim, já foram aplicadas 51.043 doses totais de vacinas contra o Covid-19, sendo 36.600 em primeira dose e 14.443 em segunda dose, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, na última terça-feira (24).

O município já contabilizou 182 mortes e 5.665 casos confirmados da doença.