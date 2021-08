Os primeiros focos de incêndio foram registrados no início da tarde por internautas - Divulgação

Os primeiros focos de incêndio foram registrados no início da tarde por internautasDivulgação

Publicado 24/08/2021 22:15

Guapimirim – O 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2º GSFMA), de Magé, está há mais de cinco horas combatendo um incêndio florestal numa área de mata do bairro Cotia, próxima ao parque de eventos, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros foi avisado do incêndio às 15h15 desta terça-feira (24/8). O Dia entrou em contato com a instituição por volta das 21h20 e foi informado que os brigadistas ainda estavam atuando para apagar as chamas.

O cálculo estimado pela reportagem é de mais de cinco horas, tendo em vista que os bombeiros levaram um tempo até chegar ao local de incêndio.

Publicidade

Nas redes sociais, internautas publicaram imagens das queimadas, referindo-se ao bairro Segredo, mas a reportagem apurou o local de fato da ocorrência.

Recentemente, houve um incêndio na mesma região. No último dia 16 de julho, outro princípio de incêndio foi contido no bairro Parque Santa Eugênia, nas proximidades da BR-116, também em Guapimirim.

Publicidade

Em maio passado, a Prefeitura de Guapimirim se uniu à “Operação Fumaça Zero”, de combate a incêndios florestais. A iniciativa foi criada Instituto Estadual do Ambiente (Inea) com a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) e reúne outras prefeituras e órgãos dos governos fluminense e federal.

O tempo seco e a estiagem de chuvas prejudicam o combate às queimadas. Os bombeiros pedem que a população não solte balões, não queime o lixo nem solte guimbas de cigarro em áreas de vegetação, por exemplo. Essas são algumas simples para evitar incêndios florestais.

Publicidade

O artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) estabelece pena de dois a quatro de prisão mais multa para quem provoca incêndios florestais. As sentenças podem variar se forem constatados danos à fauna também.

Denúncias sobre queimadas no estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou ao Inea pelo telefone (21) 2334-9417.