Guapimirim – Artistas e promotores culturais de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terão uma agenda intensa no próximo sábado (21/8), com várias atividades culturais.

Papo Cultura

Para as 10h, está marcado o “Papo Cultura”, um café da manhã voltado a profissionais desse segmento e que contará com a presença do subsecretário de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Vitor Corrêa, e do secretário municipal de Cultura e Economia Criativa de Guapimirim, Leo Coelho.

O encontro, promovido pela Prefeitura de Guapimirim, terá como pautas eventos culturais nessa cidade, além de informações a respeito de editais de autoria do governo fluminense para esse setor.

As vagas para essa reunião são limitadas. As inscrições devem ser feitas até esta quinta-feira (19) na Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (21) 99572-1723. Será preciso informar o nome completo.

Cinema Presente na Praça

Para as 16h30, está programado o “Cinema Presente na Praça”, com exibição de filmes do folclore brasileiro, na Praça Paulo Terra, no Centro. A atração é promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e conta com o apoio da concessionária de energia Enel.

As atividades começam muito antes disso, a partir das 13h, com a apresentação de trabalhos de artistas e produtores culturais guapimirienses como a Orquestra Adorasom, a exibição de quadros das pintora Argina Seixas e Fabiana Kalled, exibição do curta-metragem “Na Mira do Rick”, Capoeira Abadá Guapimirim, dança, teatro, entre outras atividades.

Será uma oportunidade para que os moradores da cidade conheçam sobre os artistas locais e seus trabalhos. A maioria dos participantes desse evento foi beneficiada pela Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020), de incentivo à cultura.

O evento é gratuito e aberto ao público em geral.