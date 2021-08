Covid-19: Guapimirim terá vacinação e repescagem, nesta quinta-feira (19/8) | Guapimirim | O Dia

A repescagem será feita das 16h às 19h, - Divulgação/Arquivo

A repescagem será feita das 16h às 19h,Divulgação/Arquivo

Publicado 19/08/2021 06:47

Guapimirim – No município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, haverá vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV2) para pessoas a partir dos 18 anos sem comorbidades e repescagem, nesta quinta-feira (19/8). As diferenças entre ambas as ações é que elas ocorrerão em locais e horários diferentes.

Para ambos os casos, é preciso levar um documento com foto (ex.: identidade, carteira de motorista ou carteira de trabalho), um comprovante de residência (ex.: conta de água, de luz ou de telefone) e o Cartão do SUS.

Publicidade

Imunização

A vacinação normal acontecerá no horário de sempre, das 8h às 11h, em cinco dos seis postos destinados à campanha:

Publicidade

* Posto do Vale das Pedrinhas.

* Posto da Vila Olímpia.

* Posto do Orindi (KM 11).

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

Repescagem

Publicidade

Já a repescagem será feita das 16h às 19h, somente na Base de Imunização da Praça da Emancipação no Centro.

Ela é destinada principalmente a quem deixou de tomar alguma dose na data estabelecida.

Publicidade

Mesmo as pessoas que não tomaram a primeira dose na data liberada à determinada faixa etária, elas conseguem fazer isso nos demais dias. A imunização no período tarde-noite é uma oportunidade para aqueles que, por exemplo, trabalham fora da cidade durante o dia e não conseguem ir de manhã a um posto de saúde.

Com o avanço da variante Delta do Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, é importante que a população esteja imunizada. Em Guapimirim, já foram registrados dois casos dessa nova cepa. Esses pacientes já estão curados, conforme divulgou O Dia.

Publicidade

Números atualizados da pandemia

Do início da pandemia, em 2020, até essa quarta-feira (18), essa cidade fluminense já registrou 180 mortes e 5.613 casos confirmados de Covid-19, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Publicidade

Ao todo, já foram aplicadas 49.858 doses de vacinas, sendo 35.985 em primeira dose e 13.873 em segunda.

Com base no total de primeira dose já aplicada, Guapimirim já vacinou 78,80% de sua população-alvo de 45.667 pessoas, conforme meta estabelecida pelo governo estadual.