Fotomontagem: acidente ocorreu no Parque Santa Eugênia, BR-116, na pista de dentro que é mão dupla - Divulgação

Publicado 14/08/2021 22:51

Guapimirim – Uma colisão entre uma motocicleta e um carro deixou um homem gravemente ferido. O acidente ocorreu por volta das 21h dessa sexta-feira (13/8), na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), na altura do Parque Santa Eugênia, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na pista de dentro que é mão dupla. O piloto foi levado para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias, com fraturas no rosto e traumatismo craniano.

O homem que estava na garupa, identificado como Gabriel da Rocha Lima, morador do bairro KM 11, sofreu apenas escoriações e apresentava dores. Ele foi atendimento no Hospital Municipal José Rabello de Mello, no bairro Bananal, em Guapimirim.

Já as pessoas que estavam no automóvel não se machucaram.

Partes da frente da moto como paralama dianteiro e farol foram destruídos na batida, enquanto que o carro, o farol dianteiro esquerdo, parte do caput e o para-brisa estilhaçado.

No momento da batida, a pista estava molhada e escorregadia. Em dias chuvosos, é importante redobrar os cuidados no trânsito e reduzir a velocidade para evitar acidentes.