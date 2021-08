Durante a capacitação, os servidores receberam instruções de legislação de trânsito - Reprodução/Internet

Publicado 13/08/2021 21:22

Guapimirim – Funcionários da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, participaram de um curso de Formação de Auxiliar de Trânsito, com carga horária de 40 horas, que durou quatro dias, entre os dias 9 e 13 deste mês.

Durante a capacitação, os servidores receberam instruções de legislação de trânsito, noções de primeiros socorros e de combate a incêndios, suporte a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, orientações de apoio a vítimas de violência doméstica, noções de defesa pessoal e de Direito, além de Ética do Servidor.

“Em pouco tempo, teremos um trânsito diferente, pois servidores treinados contribuem para um trânsito mais seguro!”, manifestou a secretaria.

Os certificados de conclusão de curso foram entregues no auditória da Prefeitura de Guapimirim, nesta sexta-feira (13/8). O evento contou com a presença da prefeita Marina Rocha.