Se houver algum sintoma gripal ou suspeita de Covid-19, informe antes de se vacinarReprodução/Interne

Publicado 12/08/2021 05:45

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Covid-19) para pessoas com 20 anos ou mais sem comorbidades, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, continua nessa quinta-feira (12/8), no mesmo horário de 8h às 11h.

Locais:

* Posto da Vila Olímpia.

* Posto do Vale das Pedrinhas.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto do Orindi (KM 11).

* Drive-Thru da Cotia.

Durante a imunização, será preciso mostrar um documento com foto, um comprovante de residência, além do Cartão do SUS.

A vacinação para o público a partir dos 20 anos, na cidade mencionada, começou nessa quarta-feira (20).

Pessoas com idades superiores que não conseguiram se vacinar ainda podem fazê-lo normalmente.

Se houver algum sintoma gripal ou suspeita de Covid-19, informe antes de se vacinar, para que os profissionais de saúde avaliem se poderá se imunizar ou se deve esperar.