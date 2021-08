A vacinação ocorrerá das 8h às 11h nos seis postos destinados à campanha - Divulgação/Arquivo

A vacinação ocorrerá das 8h às 11h nos seis postos destinados à campanhaDivulgação/Arquivo

Publicado 11/08/2021 06:21

Guapimirim – Chegou a vez da imunização contra o coronavírus (Sars-CoV2) para pessoas a partir dos 20 anos sem comorbidades, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (11/8).

A vacinação ocorrerá das 8h às 11h nos seis postos destinados à campanha:

Publicidade

* Posto da Vila Olímpia.

* Posto do Vale das Pedrinhas.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto do Orindi (KM 11).

* Drive-Thru da Cotia.

Na ocasião, será necessário apresentar um documento com foto (ex.: identidade, carteira de motorista ou carteira de trabalho), comprovante de residência (ex.: conta de luz, de água ou de telefone) no próprio nome ou do cônjuge e o Cartão do SUS.

Publicidade

Até essa terça-feira (10), a vacinação era para pessoas com 22 anos ou mais. Já hoje (11), a partir dos 20. Isso significa que pessoas com 21 anos ou faixa etária superior podem se vacinar normalmente.

Números da vacinação

Publicidade

Até ontem (10), 33.021 pessoas já tinham tomado ao menos a primeira dose de alguma das quatro vacinas ofertadas pela rede pública de saúde. Outras 12.652 aplicações foram feitas em segunda dose. O total de vacinas aplicadas é de 45.673.

A população guapimiriense já recebeu doses da Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen.

Publicidade

O município registrou 5.560 casos confirmados e 179 mortes pela doença. Houve mais um óbito em relação aos dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, na última segunda-feira (9).

Mesmo com a vacina, é fundamental manter os protocolos estabelecidos por profissionais de saúde, tais como: o uso de máscaras em locais públicos; higienizar as mãos com frequência com água e sabonete ou álcool 70º em gel ou líquido; evitar colocar as mãos sujas na boca, no nariz e nos olhos; cobrir o nariz ao espirrar; e distanciamento social, desse modo evitando aglomerações.