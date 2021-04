Travessia da Ponte sentido Niterói chega a 17 minutos Ecoponte

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 08:35 | Atualizado 14/04/2021 12:55

Rio - Um longo engarrafamento se formou na manhã desta quarta-feira (14), na BR-101, na pista sentido Niterói, na Região Metropolitana do Rio por conta das barreiras sanitárias instaladas em diversos pontos do município. O congestionamento já chega a 12km desde São Gonçalo até a entrada da Avenida Jansen de Mello. Na Ponte Rio-Niterói motoristas já encontram trânsito lento desde a praça do pedágio. Na Zona Sul da cidade a situação também ficou complicada por conta de um pequeno grupo que protestava contra as medidas restritivas adotadas no município. A manifestação era realizada na Avenida Roberto Silveira e na Rua Marquês de Paraná, sentido Ponte Rio-Niterói, e causou um engarrafamento na região de Icaraí.

A Prefeitura de Niterói informou que partir desta quarta-feira, agentes da Guarda Municipal e da Nittrans passam a atuar em quatro barreiras sanitárias, localizadas em pontos estratégicos. Os agentes estão abordando veículos e verificando o uso de máscaras e fazendo a medição da temperatura de quem acessa a cidade. Caso algum ocupante do veículo apresente temperatura acima de 37,5ºC, será encaminhado para atendimento médico em unidades municipais, o que não ocorreu até o momento, segundo a Prefeitura. Operadores de trânsito orientam o tráfego nos locais próximos às barreiras.

Coronavírus em Niterói

Niterói está no Período Emergencial de Prevenção contra a covid-19 até o dia 18 de abril. Segundo um levantamento da Prefeitura, cerca de 30% dos pacientes internados no município são de outras cidades. Dados do Monitora covid-19, iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), aponta que desde março de 2020, Niterói teve mais de 37% de seus leitos ocupados por pacientes de outros municípios, contaminados com a doença. Nas internações em UTI, esse número chega a quase 40%.



No momento, 82,4% dos leitos públicos e privados de UTI estão ocupados em Niterói. Já os leitos clínicos públicos e privados possuem taxa de ocupação de 73,9%. O município registra 32.422 casos confirmados de covid-19 em moradores da cidade. São 30.629 pacientes recuperados, 437 em isolamento domiciliar e acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde, 372 pessoas hospitalizadas e 1001 óbitos.



Ainda de acordo com a Prefeitura, as medidas restritivas já mostraram resultado com a baixa no índice do indicador síntese (que reúne dados como taxa de ocupação de leitos, número de infectados e óbitos). Os dados estavam em 12,88 e no dia 7, registrou 11,25. Atualmente, a cidade está no estágio laranja, de Atenção Máxima, e o indicador síntese está em 11. Quando o indicador descer para 10, a cidade volta para o estágio amarelo nível 2, com medidas restritivas menos severas.

Barreiras montadas em Niterói

- Alameda São Boaventura

- Avenida Jansen de Mello

- Avenida Feliciano Sodré

- RJ-104