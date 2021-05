A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br) e pelo número 153 Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 11:02

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói ajustou o calendário de aplicação da segunda dose da vacina Coronavac contra a Covid-19. Nesta quarta-feira (05) e quinta-feira (06), poderão completar a imunização os idosos com mais de 67 anos que tomaram a primeira dose em uma unidade de saúde da cidade. Na sexta-feira (07) e sábado (08) serão imunizados idosos com mais de 66 anos.

A aplicação da segunda dose da Coronavac vai ocorrer, de segunda a sexta, na Policlínica de Itaipu, Policlínica da Engenhoca e no drive thru da UFF, no Gragoatá, das 8h às 17h. A entrada é permitida até 16h. No Campo de São Bento o horário é das 9h às 16h. No sábado, a imunização ocorrerá nas policlínicas do Largo da Batalha e da Engenhoca e no drive thru, das 8h às 12h.

Para receber a segunda dose, é preciso levar um documento de identidade com foto e data de nascimento e o comprovante de vacinação. A aplicação da segunda dose é restrita às pessoas que receberam a primeira na cidade.

A segunda dose da vacina AstraZeneca está sendo aplicada normalmente, em todos os postos. De segunda a sexta, das 8h às 17h, com entrada até 16h, nas policlínicas do Vita Brazil, Barreto, Itaipu, São Lourenço, Fonseca, Piratininga e Engenhoca, no drive thru no campus do Gragoatá da UFF, e nos postos volantes no Colégio Gomes Pereira, no Largo da Batalha, e no Clube Central, em Icaraí. No Campo de São Bento, a vacinação acontece entre 9h e 16h. No sábado, a imunização ocorrerá nas policlínicas do Largo da Batalha e da Engenhoca e no drive thru, das 8h às 12h.

Primeira dose – De segunda a sexta, a vacinação de primeira dose acontece nos 11 pontos de vacinação distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16h e aplicação das vacinas até 17h. A imunização no Campo de São Bento acontece das 9h às 16h. No sábado, a imunização ocorrerá nas policlínicas do Largo da Batalha e da Engenhoca e no drive thru, das 8h às 12h.

Já estão sendo imunizadas pessoas maiores de 58 anos com comorbidades ou com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC). Pacientes com doença renal crônica, pessoas com Síndrome de Down, gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias (puérperas) – todos acima de 18 anos – podem ir aos postos para tomar a primeira dose em qualquer dia da semana.

Quem tem comorbidade, na hora da vacinação, precisa apresentar RG e CPF, comprovante de residência e declaração médica atestando a enfermidade. A lista de comorbidades pode ser conferida no link abaixo: www.niteroi.rj.gov.br/2021/04/27/comorbidades/?fbclid=IwAR1h3kl0AbMxzsUmUiOwZhMyk3L0w_RTj8afaTeq9OyqSC45W_9moTioAjU

A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br) e pelo número 153.

Novo calendário da segunda dose da Coronavac:

Quarta-feira, dia 5 e quinta-feira, dia 6 – a partir de 67 anos

Sexta-feira, dia 7 e sábado, dia 8 – a partir de 66 anos

Calendário para primeira dose (pessoas com comorbidade e com deficiência permanente):

Terça-feira (04) - pessoas com deficiência ou comorbidades de 58 anos ou mais

Quarta-feira (05) - Pessoas com deficiência ou comorbidades de 56 anos ou mais

Quinta-feira (06) - Pessoas com deficiência ou comorbidades de 54 anos ou mais

Sexta-feira (07) - Pessoas deficiência ou com comorbidades de 52 anos ou mais

Sábado (08) - Pessoas com deficiência ou comorbidades de 52 anos ou mais

Locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí

