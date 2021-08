Para ser atendido, é preciso agendar pelo site - Reprodução/Internet

Para ser atendido, é preciso agendar pelo siteReprodução/Internet

Publicado 12/08/2021 11:01

Guapimirim – O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) fará um novo mutirão em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no próximo sábado (14/8), das 10h às 16h. Dessa vez, o atendimento será exclusivo para serviços de habilitação, tais como: emissão da primeira carteira nacional de habilitação (CNH), renovação, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca de permissão para dirigir (PPD) para carteira definitiva.

Para ser atendido, é preciso agendar pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, no horário das 6h às 21h.

Esse será o 37º mutirão realizado aos sábados pelo Detran.RJ no estado do Rio de Janeiro desde a volta dos atendimentos, que tinham sido suspensos por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19).

No mutirão ocorrido no último dia 7 de agosto, o atendimento do Detran.RJ de Guapimirim foi exclusivo para serviços de identificação civil, como emissão de primeira ou segunda via da carteira de identidade.

Os usuários que precisarem resolver assuntos relativos à carteira de identidade, a veículos ou à carteira da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) poderão buscar outras unidades do Detran.RJ.

Esse próximo mutirão acontecerá em 117 unidades do Detran.RJ espalhadas em municípios fluminenses. Ao todo serão ofertadas 6.070 vagas para os diferentes tipos de serviços.

O órgão insta que os usuários evitem levar acompanhantes e que respeitem o horário de agendamento, sem antecipação nem atrasos, para evitar aglomerações e longas filas. Além disso, é preciso usar máscara no local.