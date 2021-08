As máquinas estão no Hospital Municipal José Rabello de Mello - Reprodução/Internet

Publicado 13/08/2021 15:38

Guapimirim – Pacientes renais crônicos ou com outras enfermidades que precisarem fazer uma hemodiálise em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, não terão mais de sair da cidade para isso. O serviço passou a ser oferecido pela rede municipal de saúde, que anunciou, nesta sexta-feira (13/6), ter adquirido três equipamentos de diálise.

As máquinas estão no Hospital Municipal José Rabello de Mello, no único hospital público dessa cidade, no bairro do Bananal. Dois desses equipamentos serão usados para atender pacientes com insuficiência renal crônica e outras doenças cujos tratamentos exigirem filtragem no sangue. O terceiro equipamento estará à disposição do Centro de Terapia Intensiva (CTI) para pacientes com coronavírus (Sars-CoV2).

Com isso, o atendimento aos paciente será mais rápido, pois não precisarão ser transferidos para hospitais públicos de outros municípios nem terão mais de esperar vaga disponível pelo Sistema de Regulação (Sisreg). Além de otimizar tempo com deslocamentos, há economia nos custos do combustível e a ambulância fica disponível para outras emergências na saúde.

“Com essa máquina no hospital, a gente evita transferências. Antes, a gente teria de levar o paciente até a clínica onde o paciente faz diálise. É um ganho tremendo. Evita ‘Regulação’. A gente acabou com transferência de diálise no hospital com esses equipamentos adquiridos pela prefeitura. É de suma importância hoje esse equipamento, não só para o hospital, mas para todo o município”, explicou o diretor de Enfermagem, Soley Tavares.

“A maioria dos pacientes que precisava de hemodiálise, a gente tinha que transferir para outra unidade hospitalar, ficando totalmente dependente de ‘Regulação’, totalmente dependente de outra unidade aceitar nossos pacientes, o que trazia desconforto. Muitas das vezes, o paciente não conseguia chegar a ser transferido, vinha a óbito por falta dessa máquina (...); através dessas máquinas, muitas vidas vão ser cuidadas”, disse a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha.