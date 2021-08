Da esquerda para a direita: a coord. Vigilância em Saúde, Sabrina Santana; uma moradora vacinada; a prefeita Marina Rocha; o vice-prefeito e secretário Municipal de Saúde Natalício da Farmácia; e o enfermeiro Natan Souza. - Ascom PMG

Publicado 16/08/2021 22:43

Guapimirim – A campanha de imunização contra o coronavírus (Sars-CoV2) segue em ritmo acelerado em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Até esta segunda-feira (16/8), 35.119 pessoas já haviam tomado a primeira dose de vacina. Isso corresponde a 77% da população-alvo, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde ao O Dia.

O percentual de 77% tem como base de cálculo o universo de 45.667 pessoas, quantitativo estimado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Foram aplicadas ao todo 48.531 doses de vacinas, sendo 35.119 em primeira dose e 13.412 em segunda.

Até o último dia 10 de agosto, o citado munícipio já havia imunizado 32.315 pessoas, o equivalente a 70,76% da população-alvo estabelecida pelo governo fluminense.

Até o dia 23 de julho deste ano, 28.461 pessoas tinham tomado a primeira dose. Isso corresponde a 62,32% da população-alvo.

De 23 de julho a 16 de agosto, 6.658 pessoas foram vacinadas com a primeira dose em Guapimirim.

A campanha de vacinação contra o Covid-19 entrou em novo capítulo na referida cidade, nesta segunda-feira (16), com a imunização para pessoas a partir dos 18 anos sem comorbidades. Isso significa que toda a população adulta guapimiriense poderá, em breve, estar vacinada. No entanto, isso dependerá do recebimento de doses para que a campanha seja concluída.

Em Guapimirim, são ofertadas doses da Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen.