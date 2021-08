O objetivo é chamar a atenção da população para o início da temporada de estiagem - Ascom/PMG

Publicado 16/08/2021 19:29

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, se juntou à ‘Operação Fumaça Zero’, de combate a incêndios florestais na Região Serrana. A iniciativa – do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) com a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) – teve início em 19 de maio deste ano e reúne órgãos do governo fluminense, outras prefeituras e o governo federal.

A referida operação tem como ponto de partida alertar à população sobre os riscos de queimadas em tempo de estiagem, pois sem chuvas significa menos água disponível, ademais as consequências legais para quem cometer crimes ambientais. O artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) estabelece pena de dois a quatro de prisão mais multa para quem provoca incêndios florestais. As sentenças podem variar se forem constatados danos à fauna também.

“O objetivo é chamar a atenção da população para o início da temporada de estiagem e, consequentemente, das ações coercitivas e educativas do ‘Fumaça Zero’. O lixo que você queima em locais inapropriados pode se transformar em um grande incêndio florestal. Colabore com a natureza e nos ajude a evitar tamanha destruição”, postou a Prefeitura de Guapimirim nas redes sociais, nesta segunda-feira (16/8).

No último dia 22 de julho, aconteceu o Dia D da ‘Operação Fumaça Zero’, no Parque Estadual dos Três Picos (PETP). Entre os presentes estavam representantes da Guarda Ambiental e da Defesa Civil de Guapimirim.

O Parque Estadual dos Três Picos possui área de 65.113,04 hectares, compreende os municípios de Teresópolis, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo e Silva Jardim e é vinculado ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Embora Guapimirim não faça parte da Região Serrana, é vizinho a cidades dessa região, onde está inserida grande parte do PEPT.

O município citado possui relevância na política de preservação ambiental, tendo em vista que mais de 70% de seu território estão em áreas de proteção ambiental. Nos últimos meses, já houve ao menos dois princípios de incêndios, um no Parque Santa Eugênia e outro no bairro Cotia.

Denúncias sobre queimadas no estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou ao Inea pelo telefone (21) 2334-9417.