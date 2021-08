Imagem ilustrativa de um coronavírus - Pixabay / Creative Commons

Imagem ilustrativa de um coronavírusPixabay / Creative Commons

Publicado 16/08/2021 07:19

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Covid-19) para pessoas a partir dos 18 anos sem comorbidades chega em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (16/8), das 8h às 11h, nos seguintes postos:

Locais de vacinação:

Publicidade

* Posto do Vale das Pedrinhas.

* Posto da Vila Olímpia.

* Posto do Orindi (KM 11).

* Drive-Thru na Cotia

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

Até o último sábado (14), a campanha em Guapimirim tinha como foco pessoas acima dos 20 anos, e hoje está em 18. Quem tiver 19 anos, por exemplo, pode se imunizar normalmente. Também haverá aplicação de segunda dose nos locais acima citados e na mesma faixa horária.

Publicidade

Para se vacinar, é preciso apresentar um documento com foto, comprovante de residência e o Cartão do SUS.

Números de mortes e de casos

Publicidade

Há alguns meses atrás pensar que toda a população adulta estaria vacinada antes do fim deste ano parecia algo utópico, praticamente impossível, mas agora está se tornando uma realidade. Sem os contratempos com a falta de vacinas e a demora na aquisição das mesmas, o país poderia estar imunizado há mais tempo e tantas mortes poderiam ter sido evitadas.

O município de Guapimirim tem 179 mortes por Covid-19 e 5.573 casos confirmados.

Publicidade

O Brasil contabilizou 568.788 óbitos e 20.350.148 de casos confirmados da doença até o último dia 14 deste mês, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

O estado do Rio de Janeiro é o segundo da federação em número de mortes, com 60.632 registros, atrás apenas de São Paulo com 142.528.

Publicidade

Em relação ao quantitativo de casos confirmados, o estado fluminense tem 1.086.746 casos, ficando na sétima posição, atrás de São Paulo, com 4.167.587, Minas Gerais, com 2.019.435, Paraná, com 1.414.605, Rio Grande do Sul, com 1.390.173, Bahia, 1.208.878, e Santa Catarina, com 1.133.146.