Esta é a fachada da Paróquia N. Sra. da Ajuda, no Centro de Guapimirim. Não se deve confundir com a histórica capela construída durante a colonização portuguesaIsabelle Oliveira / Google Mapas

Publicado 15/08/2021 05:49

Guapimirim – Em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, é feriado de Nossa Senhora da Ajuda, padroeira da cidade, neste domingo (15/8). Para celebrar a data, a Paróquia Nossa Senhora da Ajuda está organizando missas e outros eventos religiosos.

O rito de comemorações começa com o Terço da Divina Providência pelos desempregados (Terço dos Homens), às 6h30. O último evento está agendado para as 19h, com uma missa solene de coroação de Nossa Senhora pelos jovens.

Programação:

6h30 – Terço da Divina Providência pelos desempregados (Terço dos Homens).

7h – Canto do Ofício de Nossa Senhora (Grupo Santa Mônica).

8h – Missa Solene – Coroação de Nossa Senhora pelo MESC – celebrante: padre Adamastor.

10h – Missa Solene – Coroação de Nossa Senhora da Ajuda pelas crianças.

12h – Tradicional almoço da padroeira: frango com linguiça na brasa.

15h – Missa da Misericórdia pelos enfermos e idosos – celebrante: padre Janderson.

16h – Batizados.

17h – Oração do Rosário dos paroquianos com a Fraternidade Arca de Maria.

19h – Missa Solene – Coroação de Nossa Senhora pelos jovens.

A Paróquia Nossa Senhora da Ajuda fica na Rua Professor Rocha Faria nº 500, no Centro de Guapimirim.

Capela histórica, fé e resistência ao tempo

É importante não confundir a Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, no Centro, com a centenária Capela de Nossa Senhora D’Ajuda, no bairro Parque Nossa Senhora da Ajuda, que fica na região do Vale das Pedrinhas.

Atualmente, o histórico monumento está fechado. A primeira igreja foi fundada em 1674 no recôncavo da Baía de Guanabara, tendo sido demolida em 1714.

Mas, a fé dos fiéis levou à criação de uma nova paróquia com o mesmo nome, na região do Vale das Pedrinhas, voltando a funcionar em 1872 como sede da então Freguesia de Nossa Senhora D’Ajuda de Agapehy-mirim, durante o surgimento de surtos e epidemias na época.

Em 1907, a segunda capela perde sua representatividade devido a uma epidemia de malária que dizimou populações da região. O templo foi abandonado, e o que resta hoje são ruínas cujo culto resiste ao tempo e está ligado à colonização portuguesa no Brasil, com o povoamento de Magé e de Guapimirim.

Essa segunda capela foi tombada provisoriamente como patrimônio histórico pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico Cultural do Rio de Janeiro (Inepac), em 18 de janeiro de 1989, quando a região ainda fazia parte do município de Magé.

A primeira imagem de padroeira chegou ao Brasil com o explorador Tomé de Souza e os primeiros padres jesuítas. Entre seus fiéis estavam viajantes portugueses que clamavam por proteção durante as expedições.

Além de Guapimirim, Nossa Senhora da Ajuda também é padroeira do distrito de Arraial D’Ajuda (BA), de Itaquaquecetuba (SP) e de Ilhabela (SP), por exemplo.