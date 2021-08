Podem participar pessoas a partir dos 5 anos. - Reprodução/Internet

Publicado 13/08/2021 20:48

Guapimirim – Estão abertas as inscrições para aulas de teatro, ballet, desenho, dança livre, dança de salão, musicalização e oficinas de boneca de pano em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As atividades são oferecidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

Podem participar pessoas a partir dos 5 anos. As inscrições são para todas as idades.

No ato de inscrição, é preciso levar cópias da carteira de identidade, do CPF, declaração escolar e comprovante de residência. Se o candidato for menor de idade, além dos documentos dele será preciso apresentar os do responsável legal.

O cadastro poderá ser realizado na sede dessa secretaria, na Rua Itacoatiara, nº 99, no Centro.

Devido à pandemia de coronavírus (Covid-19), as vagas estão limitadas e com turmas reduzidas.

As inscrições foram abertas ontem (12/8). Os organizadores não informaram quando termina o prazo.