A variante Delta (indiana) é considerada por especialistas a mais transmissível.Foto: Niad/Divulgação

Publicado 17/08/2021 22:20

Guapimirim – Dois casos da variante Delta (B.1617.2) do coronavírus (Sars-CoV2) foram registrados em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os pacientes, cujos nomes não serão divulgados, já se recuperaram, informou ao O Dia a Secretaria Municipal de Saúde. A prefeitura falou sobre o assunto nesta terça-feira (17/8), mas a data exata dos registros não foi divulgada.

“Nossa preocupação com a pandemia agora, em questão à variante Delta, nós já registramos casos no município. Estamos também percebendo o aumento dos casos pelos hospitalizados. Hoje já temos casos graves e casos leves. A literatura [médica] diz que a Delta é muito mais infecciosa que a [variante] P1. Isso nos preocupa muito. Vamos fazer a sanitização no município, nas escolas, nas creches, no hospital e na prefeitura. Vamos fazer ação de testagem e repescagem de dia e de noite. Tudo para a gente tentar combater essa pandemia”, explicou a coordenadora Sabrina Santana.

A variante Delta (indiana) é considerada por especialistas a mais transmissível. A variante P1 é também chamada de Gama, é mutação brasileira detectada pela primeira vez em Manaus.

“Graças a Deus, cada idade que a gente consegue avançar na vacinação é um pingo de esperança. A gente vive um momento ainda muito difícil onde a gente tem a preocupação dessa nova variante Delta, onde ela vem contaminando mais do que o vírus no início. O vírus ainda é uma realidade em nosso meio. Mas, o que me deixa mais motivada é saber que nós estamos avançando. Guapimirim hoje vacina [pessoas com] 18 anos ou mais (...); na nossa unidade hospitalar, estamos recebendo diariamente pessoas contaminadas. No nosso município já são dois casos confirmados da Delta”, expressou a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha.

Casos da variante Delta no Brasil

Até esta terça-feira (17), o Brasil tinha registrado 1.020 casos da variante Delta, de acordo com o Ministério da Saúde. O estado do Rio de Janeiro é o que contabiliza a maior parte, com 431 casos e sete mortes. Os casos estão mais concentrados na cidade do Rio de Janeiro, aparecendo em mais de 50% das amostras genômicas analisadas. Dos 92 municípios fluminenses, 67 já registraram ao menos um caso dessa nova cepa.

O estado de São Paulo fica em segundo lugar, com 231 casos. O Rio Grande do Sul aparece com 93 casos e nove óbitos. O Distrito Federal aparece com 87 casos de Delta e duas mortes.

Até o passado dia 27 de julho, o país só registrada 169 casos da variante Delta. No intervalo de 21 dias – até 17 de agosto – o aumento de casos foi de 503,6%.

“Chegamos a um ponto muito importante, com 75% [da população-alvo] já vacinados. E hoje estamos vacinando jovens com 18 anos, [pessoas com] comorbidades e também a vacina da gripe. Guapimirim está no caminho certo. Pedimos às pessoas que continuem usando máscaras, tendo os cuidados”, disse o vice-prefeito de Guapimirim, Natalício da Farmácia, que também é secretário municipal de Saúde.

Ademais as máscaras, é fundamental higienizar as mãos com água e sabonete ou álcool 70º em gel, evitar colocar as mãos na boca, olhos e nariz e manter o distanciamento social para evitar aglomerações.

Novos testes

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou que está produzindo 60 milhões de testes de antígeno para diagnóstico de Covid-19. O material será entregue até o fim de 2021 ao Ministério da Saúde. Isso permitirá acelerar os diagnósticos. Serão investidos R$ 1,2 bilhão com a produção desses itens mais a capacitação dos profissionais de saúde em suas respectivas localidades.