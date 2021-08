Em Guapimirim, é a primeira vez que o curso é realizado - Ascom/PMG

Publicado 17/08/2021 14:47

Guapimirim – A cidade de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sediará uma nova edição do Encontro Estadual de Guardas Municipais do Estado do Rio de Janeiro, entre os dias 23 e 27 de agosto deste ano. O evento terá como objetivo capacitar os profissionais a prestar assistência e atendimento de emergência a mulheres vítimas de violações de direitos humanos e de violência. O curso Patrulha em Maria da Penha terá duração de 40 horas.

A capacitação contribui com o programa Mulher Mais Segura, da Prefeitura de Guapimirim, inspirado no programa Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ao menos 12 municípios fluminenses já confirmaram presença no evento guapimiriense, com o intuito de levar a prática para as respectivas regiões.

O curso coincide com a celebração dos 15 anos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que foi sancionada em 6 de agosto de 2006. A legislação tipifica e criminaliza atos de feminicídio, de violações e de violências contra as mulheres, como violência física, sexual, psicológica e patrimonial.

Em Guapimirim, é a primeira vez que o curso é realizado. O primeiro encontro estadual desse segmento ocorreu em dezembro de 2017 na cidade do Rio de Janeiro, no qual os participantes simularam operações de controle de distúrbio social, desobstrução de vias, resgate e salvamento, ademais de atendimento a ocorrências de incêndio. O evento foi promovido pelo Conselho Estadual das Guardas Municipais (CEGM) e contou com a participação de representantes de 77 dos 92 municípios fluminenses.

Em abril de 2021, houve uma edição do curso de formação Patrulha Maria da Penha, em Búzios. O evento foi promovido pela Guarda Municipal de Macaé.

No início de agosto de 2021, servidores da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Guapimirim já tinham participado de um curso de Formação de Auxiliar de Trânsito, com carga horária de 40 horas. Além de instruções de legislação de trânsito, noções de primeiros socorros e de combate a incêndios, eles receberam orientações sobre apoio a vítimas de violência doméstica, suporte a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, noções de defesa pessoal, de Direito e de Ética do Servidor.