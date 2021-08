A imunização será feita em cinco dos seis postos destinados à campanha - Foto: Izaias França

Publicado 18/08/2021 06:56

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV2) para pessoas a partir dos 18 anos sem comorbidades continua em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio Janeiro, nesta quarta-feira (18/8), das 8h às 11h.

A imunização será feita em cinco dos seis postos destinados à campanha:

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto do Vale das Pedrinhas.

* Posto da Vila Olímpia.

* Posto do Orindi (KM 11).

Também haverá aplicação de segunda dose nos mesmos locais e horário.

Na ocasião, será preciso apresentar um documento com foto, o Cartão do SUS e um comprovante de residência.

A imunização para pessoas a partir dos 18 anos teve início na última segunda-feira (16). Pessoas de faixas etárias superiores que ainda não se vacinaram poderá fazê-lo normalmente.

Números da pandemia em Guapimirim

Até essa terça-feira (17), o referido município já tinha aplicado um total de 49.271 doses de vacina contra Covid-19, sendo 35.613 em primeira dose e mais 13.658 em segunda dose.

Guapimirim registrou 180 óbitos e 5.601 casos confirmados da doença.

A pandemia no Brasil

Até essa terça-feira (17), o Brasil contabilizou 570.598 mortes e 20.416.183 casos confirmados de coronavírus.

Um estudo inédito da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado na última segunda-feira (16), revelou que quase metade das crianças e adolescentes que faleceram de Sars-CoV2 no Brasil, em 2020, tinha menos de dois anos. Um terço das mortes de pessoas até 18 anos foi de pessoas com menos de 1 ano de idade e 9% entre bebês com menos 28 dias de nascimento.

Os dados são do Sistema de Informação sobre Mortalidade Infantil (SIM), do Ministério da Saúde, considerado padrão outro para esse tipo de análise.

“Estratificamos os dados obtidos no SIM para mensurar o impacto da Covid-19 entre menores de 18 anos. No ano passado, foram registrados 1.207 óbitos nessa faixa etária, sendo 110 entre recém-nascidos com menos de 28 dias de vida. Esperamos que essas conclusões orientem políticas públicas para o enfrentamento da pandemia”, detalhou o coordenador da pesquisa, Cristiano Boccolini, do Laboratório de Informação em Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz).

O estudo rompe com o mito de que crianças e adolescentes não podem se contaminar ou que seriam assintomáticos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o uso de máscaras para pessoas a partir dos 12 anos. Entre as crianças, o uso precisa ser avaliado e acompanhado para que elas não se sufoquem. As que têm menos de 5 anos não devem ser obrigadas a usá-las.

Atualmente, estão disponibilizadas vacinas da Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Esta última é de dose única, enquanto que as demais são de duas aplicações. No momento em que se constata a redução da eficácia após meses de imunização, a comunidade científica avalia a possibilidade de uma terceira dose de reforço para estimular a produção de anticorpos.

O Ministério da Saúde recebeu mais quatro milhões de doses de imunizantes da Coronavac, nessa segunda-feira (16), sendo que 901 mil ficaram em São Paulo. As vacinas são produzidas pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Por conta disso, o estado paulista retira a sua parte e entrega o restante ao governo federal para que faça a distribuição nas demais unidades da federação.

O Ministério da Saúde também recebeu mais 2,2 milhões de doses da vacina da Pfizer, no último domingo (15). Até a próxima quinta-feira (19), o órgão vai receber mais 3,16 milhões de doses para serem distribuídas aos municípios.

No último dia 12 de agosto, o cônsul geral do Reino Unido no Rio de Janeiro, Simon Wood, acompanhado de mais representantes do governo britânico, esteve na Fiocruz, no Rio de Janeiro, para discutir a ampliação de uma parceria, por meio da sequencial de genomas. Como é de conhecimento público, a vacina AstraZeneca foi desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. As doses aplicadas no Brasil são produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz, por meio de transferência tecnológica.