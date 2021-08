O prêmio é uma bicicleta - Ascom PMG

Publicado 23/08/2021 12:33 | Atualizado 23/08/2021 12:54

Guapimirim – No município de Guapimirim, na Região Metropolitana, acontecerá o Pedala Guapimirim, às 8h do próximo sábado (28/8). Trata-se de um passeio ciclístico para incentivar práticas esportivas e a valorização das paisagens naturais. Os inscritos receberão camisetas do evento, medalhas de participação e ainda vão concorrer a uma bicicleta.

O ponto de concentração será na Praça Agnaldo Pereira, no bairro de Parada Modelo. O ponto de chegada será na Praça da Cotia, no bairro da Cotia.

A competição, que é gratuita, está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. As inscrições podem ser no site www.guapimirim.rj.gov.br/pedalaguapimirim ou diretamente na secretaria, situada na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro.