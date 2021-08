Time vencedor do Sub-17, em Guapimirim - Divulgação

Time vencedor do Sub-17, em GuapimirimDivulgação

Publicado 19/08/2021 18:56

Guapimirim – Que o futebol é o esporte predileto dos brasileiros não há a menor dúvida. Em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, não poderia ser diferente. Mesmo com a pandemia de coronavírus (Covid-19), essa modalidade esportiva continua firme e forte com os torneios promovidos pela Liga Guapiense de Desportos (LGD). No último dia 14 de agosto, por exemplo, aconteceu a final do Campeonato Sub-17 de Guapimirim, no Campo do Modelo, no bairro de Parada Modelo.

O time Unidos da Vila venceu por 2 a 0 o Unidos do Onze e conquistou o troféu do campeonato.

“Todas as equipes que participaram da competição estão de parabéns. Foi um campeonato muito bem disputado, limpo, e que promoveu integração entre as comunidades e valorizou o futebol amador de nossa cidade”, declarou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Leonan Cardoso.

O evento contou com a presença de familiares dos atletas e políticos da região. A competição contou com o apoio da prefeitura.

No último dia 24 de julho, ocorreu a final do torneio Máster, também promovido pela Liga Guapiense de Desportos, com jogadores adultos. Em breve, haverá o campeonato para pessoas acima dos 35 anos.

A Liga Guapiense de Desportos foi fundada há 27 anos, em 30 de maio de 1994. Além do futebol, possibilita cidadania e inclusão social por meio do esporte, que é uma ferramenta fundamental para afastar crianças e adolescentes da violência.