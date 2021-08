Pórtico de Guapimirim - Divulgação

Pórtico de GuapimirimDivulgação

Publicado 20/08/2021 15:40

Guapimirim – Proprietários de imóveis em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, agora poderão resolver assuntos relativos ao Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) também no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Maria Mercedes Rosa de Carvalho, no bairro Vale das Pedrinhas. O atendimento ocorrerá das 9h às 15h, às terças e quintas-feiras.

Os contribuintes poderão emitir guia de carnê de IPTU, fazer a revisão do cadastro de imóveis, parcelar dívidas e também cadastramento de IPTU.

Antes, o proprietário de um imóvel era obrigado a comparecer à Secretaria Municipal de Fazenda, na atual sede da prefeitura, no bairro Cantagalo, para resolver alguma pendência. Para moradores de bairros como Vale das Pedrinhas, Várzea Alegre e Vila Olímpia, por exemplo, o novo posto será útil, tendo em vista que é contramão ir até a sede do Executivo municipal, não só pela distância como também pela falta de ônibus, um problema crônico nessa cidade.

O CRAS Maria Mercedes Rosa de Carvalho fica na Rua Antonio Raposo Tavares nº 19, no Vale das Pedrinhas.