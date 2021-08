Entorpecentes apreendidos - Divulgação

Entorpecentes apreendidosDivulgação

Publicado 20/08/2021 21:32

Guapimirim – O 34º Batalhão de Polícia Militar apreendeu o equivalente a 60 gramas de cocaína no cemitério de Guapimirim, que fica no bairro Bananal, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (20/8).

Os agentes patrulhavam a região ao final desta manhã, quando se depararam com Lucas de Castro Neves, de 21 anos. Ele já era conhecido por suposto vínculo com o narcotráfico.

Publicidade

Durante uma revista, foram encontrados cinco pinos de cocaína. Ao ser indagado, ele confessou que o restante da droga estaria escondido atrás do cemitério, mas na verdade estava dentro de uma tumba. Os policiais se depararam com uma sacola, contendo mais 56 pinos de cocaína. Todo o entorpecente foi levado para a 67ª DP (Guapimirim).

Lucas Neves foi preso por crime de tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata sobre o crime de uso e comércio de entorpecentes.