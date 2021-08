A população pôde conhecer um pouco mais da cultura local e brasileira - Izaias França

Publicado 21/08/2021 19:41

Guapimirim – Moradores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tiveram o sábado (21/8) agitado, com atividades culturais, na Praça Paulo Terra, no Centro.

No início da tarde, pintores, dançarinos, músicos, atores, artistas de outros segmentos e produtores culturais se reuniram para apresentar seus trabalhos.

Já no fim da tarde, começou o “Cinema Presente na Praça”, com a transmissão de filmes folclóricos. Esse evento foi promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, com apoio financeiro da Enel e com o apoio logístico da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Guapimirim.

O evento desse sábado (21) coincidiu com a presença no município da subsecretária de Integração Cultural, Isabela Castro, e do subsecretário de Gestão Estadual de Cultura e Economia Criativa, Vitor Corrêa, para falar aos produtores e artistas guapimirienses sobre a Lei Aldir Blanc, de incentivo à cultura e editais do governo fluminense nesse setor.