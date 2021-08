Imagem ilustrativa de um coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Imagem ilustrativa de um coronavírusPixabay - Creative Commons

Publicado 24/08/2021 18:34

Guapimirim – A campanha de imunização contra o coronavírus (Sars-CoV2) em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ganha um novo capítulo. A partir de amanhã (25/8), finalmente, será a vez dos adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades. O horário é o mesmo das 8h às 11h.

A imunização ocorrerá em três dos seis postos destinados à campanha:

Publicidade

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Drive-Thru da Cotia.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

Também haverá vacinação para gestantes e puéperas (mulheres que deram à luz recentemente).

Publicidade

Para se vacinar, é preciso apresentar um documento com foto, o Cartão do SUS e um comprovante de residência. No caso dos adolescentes, por não serem casados e não terem comprovantes no próprio nome ou do cônjuge, eles poderão apresentar com os nomes dos pais ou do responsável legal.

A vacinação para adolescentes com comorbidades e deficiência permanente foi determinada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) e pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems/RJ), nessa segunda-feira (23), para os 92 municípios fluminenses, como parte do Calendário Único de Vacinação do Estado do Rio de Janeiro para Covid-19. A medida também inclui adolescentes que cumprem medida socioeducativa, gestantes e puérperas.

Publicidade

O que parecia distante se tornará realidade. No último dia 19 de agosto, O Dia noticiou que não havia previsão de imunização para pessoas entre 3 e 17 anos em Guapimirim, porque não tinha nenhuma determinação do governo fluminense sobre isso e também era preciso seguir o Plano Nacional de Imunização (PNI), que não contemplava crianças e adolescentes. O foco da campanha era idosos, pessoas com comorbidades, profissionais da saúde, da educação e da segurança, por exemplo.

Embora a próxima fase da vacinação foque inicialmente adolescentes com comorbidades e deficiências, ela chega num momento importante, devido ao avanço da variante Delta. Guapimirim registrou, recentemente, dois casos. Os pacientes se curaram, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Brevemente, a campanha alcançará adolescentes que não tenham comorbidades.

Publicidade

Ainda não há doses disponíveis para todos. O município do Rio de Janeiro, por exemplo, pretendia iniciar a imunização para adolescentes de 17 a 12 anos, na última segunda-feira (23), mas teve que limitar sua campanha a adolescentes com deficiência.

O único imunizante autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para adolescentes é o da Pfizer, que tem registro definitivo no Brasil e já passou por estudos com esse público-alvo.

Publicidade

Números atualizados da pandemia

Guapimirim já aplicou 50.643 doses de vacina até ontem (23), sendo 36.457 em primeira dose e mais 14.186 em segunda dose. Considerando o total de primeira dose e o universo de 45.667 pessoas – meta governo estadual –, é possível afirmar que o município já imunizou 79,83% da população-alvo.

Publicidade

Já foram contabilizados 182 mortes por Covid-19 e 5.652 casos confirmados.