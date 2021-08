Grafite no ponto de ônibus da Caneca Fina finalizado - Imagem cedida por Johnny Ribeiro

Guapimirim – Pontos de ônibus, praças e alguns locais públicos de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, vão passar por intervenção artística. O projeto piloto foi grafita o muro de um campo de futebol no bairro Sapê e um ponto de ônibus no bairro da Caneca Fina, exaltando a fauna da região. Os trabalhos foram realizados pelo grafiteiro Johnny Ribeiro, de 34 anos, morador da cidade.

O projeto de grafite é desenvolvido numa parceria entre as secretarias municipais de Cultura e Economia Criativa e a de Obras e Serviços Públicos e integra o programa ‘Meu Bairro Agora é Diferente’, da Prefeitura de Guapimirim.

A escolha dos novos locais ainda será definida entre o grafiteiro e as duas secretarias mencionadas. No momento, o Executivo guapimiriense analisa a possibilidade de imediato o projeto a dois bairros.

“Essa ideia surgiu junto com um amigo meu, o Rodrigo Godoy, de fazermos uma intervenção nos pontos de ônibus. A intenção é levar para as comunidades e para os bairros um pouco de arte e do que o grafite representa. Queremos levar um pouco da fauna e da flora do nosso município. Queremos fazer as pessoas se lembrarem da importância de se preservar o meio ambiente. O grafite é muito marginalizado ainda. Algumas pessoas comparam o grafite com pichação. Na intenção de descriminalizar o grafite, esmiuçamos essa ideia com um projeto piloto. Queremos mostrar para as pessoas que o grafite não é crime. É uma das maiores vitrines para artes plásticas no mundo, inclusive já alcançou as galerias de arte”, contou ao O Dia Johnny Ribeiro.

O artista levou três horas e gastou oito latas de tinta para pintar o ponto de ônibus. Já no muro de 25 metros, no campo do Sapê, levou quatro dias. As intervenções artísticas tiveram o apoio da Prefeitura de Guapimirim e da iniciativa privada, como o fornecimento das tintas, por exemplo.

“Esse projeto é uma intervenção sociocultural, educativa e inclusiva, porque também foram feitas rampas de acessibilidade para os cadeirantes no Sapê. Guapimirim tem muitos pintores, mas grafiteiros, muito poucos. Estou muito feliz por poder mostrar meu trabalho. No período em que atuo como grafiteiro, eu realizo um projeto social na intenção de tirar os jovens da criminalidade e das drogas. O grafite é uma oportunidade, principalmente para as pessoas de classe baixa, do subúrbio, como eu. Perdi muitos amigos para o crime, inclusive amigos talentosos que poderiam estar grafitando como eu. Também ganhei amigos por meio da arte e eles me contaram como a arte os salvou”, continuou o artista.

O ‘Meu Bairro Agora é Diferente’ é uma espécie de ‘banho de loja’ que as localidades recebem. Foi entregue aos moradores do Sapê no último dia 6 de agosto. O bairro recebeu a instalação de fossa séptica ecológica em alguns domicílios, o Programa Emboço Social, uma horta ecológica, além da pavimentação de ruas, reforma de praças e de brinquedos e a troca de lâmpadas nos postes.

Johnny Ribeiro é conhecido como ‘giga_graf’, seu usuário no instagram, é pintor há 17 anos e atua como grafiteiro há 8 anos. À reportagem, ele contou ter o Ensino Médio, ter feito trabalhos culturais e socioeducativos com crianças, pintura em igreja e como letrista.