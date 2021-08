Detran.RJ em vistoria itinerante em outro município - Divulgação

Publicado 25/08/2021 21:01

Guapimirim – O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) fará vistoria itinerante em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no próximo dia 1º de setembro (quarta-feira), das 10h às 17h, no pátio da antiga sede da prefeitura.

O atendimento será realizado mediante agendamento pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones (21) 3640-4040, (21) 3640-4041 ou (21) 3640-4042, das 6h às 21h.

Serão disponibilizadas 45 vagas para os serviços de primeira licença, emplacamento, troca de placa para o Mercado Comum do Sul (Mercosul), licenciamento anual, baixa / inclusão de alienação, transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de Gás Natural Veicular (GNV), retificação de dados, mudança de endereço, mudança de cor, entre outros serviços.

Os moradores terão preferência no atendimento para que não tenham de se deslocar a cidades vizinhas.

“Em Guapimirim, também vamos evitar que os moradores tenham de se deslocar a outros municípios. Estamos cumprindo a determinação do governador Cláudio Castro de dar mais atenção ao interior do estado e melhorar a qualidade de nosso atendimento”, disse o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

O pátio da antiga sede da Prefeitura de Guapimirim fica na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro. Esse é o mesmo endereço da Câmara Municipal.