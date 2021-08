Entorpecentes apreendidos durante ação policial no Jardim Guapimirim - Divulgação

Publicado 25/08/2021 22:03

Guapimirim – Policiais do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Guapimirim prenderam um homem por tráfico de drogas, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (25/8). Marcos Vinícius de Souza Inácio – vulgo VN –, de 18 anos, vinculado à facção Comando Vermelho, foi detido numa localidade conhecida de “inferninho”, no bairro Jardim Guapimirim.

Com o acusado, foram apreendidos sete invólucros de maconha de R$ 20 cada, 13 invólucros de maconha de R$ 10 cada e um pino de cocaína de R$ 10. Todo o material foi levado para a 67ª DP (Guapimirim).

Os agentes patrulhavam o bairro, quando souberam que um homem traficava no local. O suspeito foi abordado e após ser indagado confessou onde havia escondido os entorpecentes.

Marcos Vinícius possui anotações criminais por crime de tráfico de drogas, com base nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, que trata sobre o tráfico de entorpecentes.