O incêndio foi nos dois lados de mata da RJ-122 - Divulgação

Publicado 26/08/2021 16:33

Guapimirim – Um novo incêndio florestal foi registrado na RJ-122, rodovia estadual que liga Guapimirim a Cachoeiras de Macacu –, na altura do KM 9, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite dessa quarta-feira (25/8). O 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2º GSFMA) foi acionado às 18h30, e as chamas foram controladas por volta das 20h45.

Felizmente, não houve vítimas. Nas redes sociais, internautas disseram que a via precisou ser interditada por, aproximadamente, 40 minutos, por conta do avanço das chamas. Mas, o Corpo de Bombeiros não pôde confirmar essa informação.

Incêndios florestais na região e nessa época do ano têm sido comuns. O tempo seco e a estiagem de chuvas dificultam os trabalhos. Na última terça-feira (24), os brigadistas tiveram de controlar outro incêndio numa região de mata do bairro da Cotia, também em Guapimirim. Os agentes levaram mais de cinco horas para controlar o fogaréu.

Os bombeiros recomendam que a população não solte balões, não queime o lixo nem jogue guimbas de cigarro em áreas de vegetação.

O artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) estabelece pena de dois a quatro de prisão mais multa para quem provocar incêndios florestais. As sentenças podem variar se forem constatados danos à fauna também.

Denúncias sobre queimadas no estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea) pelo telefone (21) 2334-9417.

A título de curiosidade: nessa região, na RJ-122, está prevista a instalação de uma praça de pedágio de concessão estadual.