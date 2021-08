Imagem ilustrativa de um palco - Pixabay - Creative Commons

Guapimirim – O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas para o curso de Elaboração de Projetos Culturais e disponibilizará 17 vagas para artistas e produtores culturais de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.



O curso é gratuito faz parte da disciplina “Desenvolvimento Orientado de Projeto”, do curso de Bacharelado em Produção Cultural do IFRJ.



As aulas terão início no próximo dia 6 de setembro (segunda-feira) e ocorrerão todas às segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h, com término previsto para o dia 29 de setembro.



O curso será realizado via internet, por meio da plataforma Google Meet, do Google, que pode acessada tanto do celular quanto de um computador ou notebook, por exemplo. O link será disponibilizado no ato da matrícula.



Em Guapimirim, a realização desse curso é uma parceria entre o IFRJ e a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.



As inscrições deverão ser realizadas até a próxima segunda-feira (30/8) pelo WhatsApp (21) 99572-1723. Os candidatos deverão informar o nome completo, o nome social – caso tenha –, e-mail e telefone de contato.

Um dos critérios a ser considerado durante a pré-seleção é se o candidato ou candidata faz parte do Cadastro Municipal de Cultura. Para quem ainda não se cadastrou ou atualizou os dados em 2021, o link para a adesão ao mencionado cadastro é https://guapimirim.rj.gov.br/cadastro-municipal-cultura/.



É preciso deixar claro que a inscrição para o curso do IFRJ e o Cadastro Municipal de Cultura são questões distintas. O candidato que não estiver listado neste último deverá se inscrever em ambos para poder concorrer ao curso.



O IFRJ também está oferecendo o mesmo curso para produtores culturais e artistas de outros municípios. As inscrições deverão ser feitas nas respectivas secretarias de cultura.