Imagem ilustrativa de um coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Imagem ilustrativa de um coronavírusPixabay - Creative Commons

Publicado 27/08/2021 13:14

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o Dia D de vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV2) amanhã (28/8), das 8h às 11h. Poderão se imunizar: adolescentes com deficiências e comorbidades entre 12 e 17 anos, gestantes e puérperas. Além disso, haverá uma repescagem para o público adulto de todas as idades – com ou sem comorbidades – que não tenham se vacinado anteriormente.

Para que Guapimirim consiga imunizar os demais adolescentes, é preciso que, no mínimo, 90% da população-alvo tenham tomado pelo menos a primeira dose, conforme deliberação da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) e pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems/RJ). Entre as determinações está a de promover repescagens como forma de incentivo à vacinação.

Locais de imunização

Diferentemente dos demais dias de campanha, dessa vez serão disponibilizados oito postos de vacinação.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto do Vale das Pedrinhas.

* Posto da Vila Olímpia.

* Posto do Orindi (KM 11).

* Posto da Cidadania (Rua 11, no Canal Mirim).

* Posto de Parada Ideal.

* Parque Santa Eugênia.

Na ocasião, será preciso apresentar um documento com foto (ex.: carteira de identidade, de motorista ou de trabalho), o Cartão do SUS e um comprovante de residência (ex.: conta de luz, de água ou de telefone / internet).

Números atualizados da pandemia na cidade

No total já foram aplicadas 51.513 doses de vacinas contra Covid-19, sendo 36.847 em primeira dose e 14.666 em segunda dose até essa quinta-feira (26).

O município registrou 5.717 casos confirmados da doença e 183 óbitos, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

São utilizados os imunizantes da Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Os adolescentes serão vacinados com a da Pfizer, a única que tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa faixa etária.