Página principal do site da Prefeitura de GuapimirimPrefeitura de Guapimirim - Reprodução

Publicado 31/08/2021 12:21

Guapimirim – O acesso ao site da Prefeitura de Guapimirim (www.guapimirim.rj.gov.br), na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi normalizado na manhã desta terça-feira (31/8). O Dia conseguiu visitá-lo normalmente.

Quem tentasse acessar o portal no final da noite de ontem (30) se deparava com uma página em branco para preencher usuário e senha para entrar.

Nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Comunicação informou que o servidor de hospedagem do site estava ‘sofrendo instabilidades, desconectando o domínio (endereço eletrônico)’.

“Informamos que diversos portais passam, neste momento, pela mesma instabilidade, o que gerou uma espera gigante pelo chamado de assistência (ticket)”, publicou a secretaria num trecho da nota, hoje (31) às 10h, sem informar quais outros portais nem o nome do provedor.

O portal da administração guapimiriense está hospedado no provedor Hostgator.

Guapimirim na internet

O domínio guapimirim.rj.gov.br é um subdomínio do site do governo estadual, cujo endereço principal é rj.gov.br, vinculado aos servidores do Centro de Processamento de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj). O problema no site da Prefeitura de Guapimirim não foi no servidor estadual.

A grande maioria das prefeituras no país tem como endereço de internet o subdomínio vinculado ao governo de seus respectivos estados.

Entre as poucas exceções está o município do Rio de Janeiro. Além de um subdomínio, como as demais prefeituras, possui domínio próprio para outros serviços com extensão .rio (ex.: www.1746.rio) em vez de rj.gov.br. A prefeitura carioca é uma das poucas no mundo a ter uma extensão própria de domínio perante o Icann, o ente regulador das extensões de endereço de internet em nível global.

Entre os exemplos de extensão, vale destacar .com, .net, .org, .br, .rio, .mx, entre tantos outros ligados a países e serviços.