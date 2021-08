Imagem ilustrativa de um coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Publicado 30/08/2021 21:02

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá imunização contra o coronavírus (Covid-19) para adolescentes com 16 anos ou mais sem comorbidades, a partir dessa terça-feira (31/8), das 8h às 11h.

A vacinação acontecerá em quatro dos seis postos destinados à campanha:

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto do Vale das Pedrinhas.

* Drive-Thru da Cotia.

É preciso apresentar um documento com foto, o Cartão do SUS e um comprovante de residência no próprio nome ou do responsável.

A imunização para adolescentes entre 12 e 17 anos teve início no último dia 25 de agosto, com foco nos que possuem doença crônica ou deficiência. No sábado (28), foi realizado o Dia D de vacinação contra Covid-19, inclusive com repescagem para adultos de todas as faixas etárias. A próxima etapa será vacinar os demais adolescentes sem comorbidades.

Números da pandemia em Guapimirim

Os dados mais recentes divulgados pela Prefeitura de Guapimirim, da última sexta-feira (26), mostram que já tinham sido aplicadas 51.513 doses de vacinas, sendo 36.847 em primeira dose e 14.666 em segunda dose.

O município já contabilizou 183 mortes e 5.717 casos confirmados de Sars-CoV2.