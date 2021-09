Euton dos Santos era motorista de aplicativo. Praticava os roubos depois do expediente - Imagem: Reprodução/redes sociais

Euton dos Santos era motorista de aplicativo. Praticava os roubos depois do expedienteImagem: Reprodução/redes sociais

Publicado 31/08/2021 15:44

Guapimirim – Investigações policiais levaram à prisão Euton Almeida dos Santos, de 34 anos, nessa segunda-feira (30/8). Conhecido como “Playboy do Crime”, ele é acusado de ter praticado ao menos 10 assaltos em municípios da Baixada Fluminense, como Magé e Guapimirim, sendo cinco deles neste último. Dos seis mandados de prisão contra o acusado, três foram expedidos pela Comarca de Guapimirim, de acordo com o delegado da 66ª DP (Piabetá), Ângelo Lages, ao O Dia.

No entanto, o número de delitos pode ser muito maior. Algumas pessoas, após terem visto reportagens sobre a detenção de Euton dos Santos, já estariam procurando a polícia para relatar que também foram vítimas dele. Nas redes sociais, alguns internautas disseram ter sido, supostamente, roubados pelo acusado.

Em Guapimirim, há outros registros de delitos com as mesmas características, cuja autoria ainda é investigada, segundo o delegado da 67ª DP (Guapimirim), Antônio Silvino Teixeira, à reportagem.

O apelido de “Playboy do Crime” não era à toa. Sempre bem vestido, com uma moto vermelha de 300 cilindradas e de alto valor comercial e livre de qualquer suspeita, Euton dos Santos costumava roubar os celulares das vítimas, geralmente mulheres, usando arma de fogo. As investigações apontam que ele revendia os eletrônicos, que, mesmo usados, tinham alto valor no mercado alternativo.

Euton dos Santos era motorista de aplicativo. Praticava os roubos depois do expediente, trocando o carro pela motocicleta para facilitar a fuga. Ele morava Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ao saber que era procurado pela polícia, ele se desfez dos dois veículos e fugiu para o distrito de Unamar, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde foi capturado.

Coincidentemente no mesmo dia da prisão de Euton dos Santos, a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), da Polícia Civil, realizou uma operação contra a pirataria, em Cabo Frio. Dos vários estabelecimentos fiscalizados, oito foram flagrados vendendo acessórios para celulares e roupas falsificadas. Os itens foram apreendidos para a perícia.

Denúncias contra Euton Almeida dos Santos podem ser feitas tanto na 66ª DP (Piabetá), responsável pela captura dele, quanto na 67ª DP (Guapimirim), onde também há registros de ocorrência. Novas acusações serão investigadas e poderão ser incluídas nos processos, com isso aumentando o tempo de pena quando ele for sentenciado.