A cultura é a identidade de um povo - Pixabay - Creative Commons

Publicado 01/09/2021 15:16 | Atualizado 01/09/2021 15:17

Guapimirim – Artistas e produtores culturais guapimirienses poderão se cadastrar para o projeto “Cultura Presente nas Redes 2”, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. As inscrições começaram ontem (31/8) e vão até às 18h do próximo dia 29 de setembro.

A iniciativa foi publicada por meio do Edital de Chamada Emergencial de Premiação nº 003/2021, na edição do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro da última segunda-feira (30/8).

Esta nova edição visa premiar três mil produções culturais – o dobro da primeira edição – com R$ 2,5 mil cada. A seleção dos trabalhos e o pagamento do prêmio serão feitos em até 120 dias, ou seja, seis meses. Ao todo, serão investidos R$ 7,5 milhões. Do total de recursos, 40% serão destinados à capital carioca e os 60% restantes, aos demais municípios. Se houver algum tipo de recolhimento de impostos, como Receita Federal, por exemplo, isso ficará a cargo de ganhador do prêmio.

Em Guapimirim, serão premiadas 10 produções culturais no valor de R$ 2,5 mil cada, totalizando R$ 25 mil para os vencedores. O quantitativo de premiações por município teve como critério o número estimado de habitantes.

Para participar, é preciso apresentar uma produção cultural inédita com links públicos em plataformas de vídeo como YouTube ou Vimeo, por exemplo. Os candidatos – ou proponentes – deverão ter mais de 18 anos na data da inscrição e comprovar que atua por pelo menos um ano na área de cultura. Cada ano comprovado valerá três pontos, com limite máximo de 10 anos, totalizando 30 pontos.

Para comprovar atuação cultural, os proponentes poderão apresentar fotos e “prints” de reportagens em jornais, revistas e sites, publicações em redes sociais, folhetos, declaração de empresa com finalidade cultural etc.

Serão contemplados trabalhos nas áreas de: música, dança, teatro, circo, artes plásticas e artesanais, cinema, vídeo, fotografia, documentário, informativo, acervo, patrimônio-histórico-cultural, folclore, ecologia, literatura que priorize a língua portuguesa e gastronomia.

Só será permitida uma única inscrição por CPF. Se houver mais de uma com o mesmo número de documento, apenas a primeira será considerada.

Podem se inscrever profissionais do ramo dos 92 municípios fluminenses. O programa visa incentivar propostas culturais executadas e transmitidas pela internet.

Não podem participar do “Cultura Presentes nas Redes 2”: menores de 18 anos, microempreendedores individuais (MEI), pessoas com CPFs cancelados ou em situação irregular, pessoas que ocupam cargo político em empresas e órgãos públicos, servidores da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e seus familiares, além de pessoas inadimplentes com essa secretaria.

As inscrições podem ser feitas no site http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura/inscricao/.