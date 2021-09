A placa dos veículos foi ocultada pela reportagem para preservar a privacidade dos condutores - Izaias França

Publicado 01/09/2021 12:06 | Atualizado 01/09/2021 12:33

Guapimirim – O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) está promovendo uma blitz educativa em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (1/9). O objetivo é orientar motoristas e motociclistas quanto às leis de trânsito, ao uso do cinto de segurança e de capacete, além do respeito ao pedestre e à faixa de pedestres. A ação está sendo promovida em parceria com a Guarda Civil Municipal e o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), que é vinculado à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil.

A blitz educativa acontece na Avenida Dedo de Deus, próximo ao cruzamento com a Avenida Imperial e Estrada do Bananal, a rua onde fica o Fórum de Guapimirim. O trânsito está lento nessa região, pois os motoristas reduzem a velocidade para observar a ação.

A blitz educativa coincide om outra ação que o Detran.RJ faz hoje (1) em Guapimirim: a Vistoria Itinerante, que ocorre no pátio da antiga sede da prefeitura. Foram disponibilizadas 45 vagas, preferencialmente para os moradores da cidade, para serviços relativos a veículos como inclusão de Gás Natural Veicular (GNV), troca de placa para o Mercado Comum do Sul (Mercosul), transferência de propriedade e de município etc. O atendimento vai até às 17h, mediante agendamento prévio no site ou por telefone.