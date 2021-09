Profissionais em formação na Secretaria de Segurança de Guapimirim - Prefeitura de Guapimirim - Divulgação

Publicado 06/09/2021 18:45

Guapimirim – Agentes de trânsito de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, voltaram às ruas com novos uniformes, no último sábado (4/9), após um período em que o serviço estava suspenso.

O retorno dos profissionais acontece após a realização do 1º Encontro Estadual de Guardas Municipais em Guapimirim, entre os dias 23 e 27 de agosto, no município citado. Participaram agentes de mais 11 cidades fluminenses: Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Magé, Mesquita, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Seropédica, Sumidouro, Tanguá, Teresópolis e Vassouras.

O encontro foi promovido pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Guapimirim e teve por objetivo capacitar os agentes para lidarem com situações relacionadas à Lei Maria da Penha, além de questões de trânsito, por exemplo. O evento contou com a participação da promotora de Justiça Carla Tereza Cruz, da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Teresópolis, vinculado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

A Prefeitura de Guapimirim pretende lançar em breve o programa “Mulher Mais Segura”, com o uso de viatura, cujo foco é atender casos de violência contra a mulher e de feminicídio.