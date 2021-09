Imagem ilustrativa de uma gravação de filme - Frimufilms - Freepik - Creative Commons

Imagem ilustrativa de uma gravação de filmeFrimufilms - Freepik - Creative Commons

Publicado 06/09/2021 14:58

Guapimirim – Estudantes do curso de Cinema da Universidade Federal Fluminense (UFF) pretendem produzir o curta-metragem “Com Carinho” em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e em municípios das redondezas. As gravações estão previstas para começar no início de dezembro deste ano.

Curta-metragem é um tipo de obra cinematográfica com duração de até 30 minutos.

Os organizadores estão buscando pessoas com estes perfis: meninas pardas aparentando entre 7 e 11 anos, mulheres pardas aparentando entre 35 e 60 anos e homem pardo aparentando ter 35 anos. Não é necessário ter experiência.

Entre os requisitos para participar do curta-metragem, o ator ou atriz precisa ter descendência nordestina e residir em Guapimirim ou em algum município das redondezas, segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Guapimirim, que firmou parceria com os produtores. O trabalho será remunerado, mas o valor não foi informado.

“Com Carinho” é um curta-metragem do gênero drama, que narra a história de uma menina de 11 anos que recebe a avó para uma inesquecível festa de aniversário. Trata-se de um projeto de baixo orçamento e foi um dos selecionados do edital Lab Curta Funarj 2021, da Fundação Anita Mantuano de Artes do RJ (Funarj). Os produtores pretendem divulgar a obra em eventos e festivais no Brasil e no exterior.

As inscrições devem ser feitas até a próxima sexta-feira (10/9) para o e-mail [email protected] Os candidatos poderão enviar fotos, vídeos, portfólio, informar links de redes sociais e também tirar dúvidas.

A data de lançamento da obra não foi divulgada.