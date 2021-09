Imagem ilustrativa de um coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Imagem ilustrativa de um coronavírusPixabay - Creative Commons

Publicado 05/09/2021 15:21

Guapimirim – Pacientes com a segunda dose da vacina contra o coronavírus (Sars-CoV2) agendada para essa segunda-feira (6/9), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terão o cronograma adiado para a próxima quarta-feira (8), no mesmo horário de 8h às 11h.

O motivo é que na segunda-feira (6) será ponto facultativo no município, por conta do feriado do Dia da Independência na terça-feira (7).

Será preciso apresentar novamente um documento com foto (ex.: carteira de identidade, de motorista ou de trabalho), um comprovante de residência (ex.: conta de luz, de água ou de telefone / internet) e o Cartão do SUS.

As vacinas com segunda dose são da Coronavac, AstraZeneca ou da Pfizer.

Até a última sexta-feira (3), já tinham sido aplicadas um total de 56.101 doses de vacinas contra Covid-19, sendo 39.912 em primeira dose e mais 16.189 em segunda dose.

O município contabilizou 185 óbitos e 5.835 casos confirmados desde o surgimento da pandemia no Brasil, em 2020.