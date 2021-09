Um exemplo de cartão Riocard Sênior - Riocard - Divulgação

Publicado 06/09/2021 16:56 | Atualizado 06/09/2021 17:11

Guapimirim – Estudantes e idosos poderão solicitar o cartão do Riocard Estudante e Riocard Sênior, respectivamente, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira (8/9), das 9h às 17h. O atendimento será feito no Centro de Convivência do Idoso e da Juventude, na Rua Eduardo Garcia nº 10, no Centro, ao lado da Praça da Emancipação.

No caso de pessoas da terceira idade, para ter direito ao cartão de passagem gratuito é preciso ter 65 anos ou mais.

Tanto o idoso quanto o discente terão de apresentar original e cópia da carteira de identidade, do CPF e do comprovante de residência.

O atendimento em território guapimiriense acontece quinzenalmente, sempre a partir da segunda quarta-feira de cada mês. O outro atendimento está previsto para o próximo dia 29 de setembro no mesmo local. Desse modo, o cidadão não precisa ir a outro município para solicitar o benefício.

Quem não conseguir pedir o cartão de passagem este mês, poderá fazê-lo posteriormente. Já há cronograma de atendimento até dezembro de 2021.

O serviço é uma parceria entre o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários em Duque de Caxias e Magé (Setransduc) e a Prefeitura de Guapimirim.