Fotomontagem: apicultor em processo de captura dos insetos - Defesa Civil de Guapimirim - Divulgação

Publicado 07/09/2021 21:32

Guapimirim – Uma família foi atacada por um enxame de abelhas no bairro Gleba Azul, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (6/9). Um dos moradores precisou ser levado ao Hospital Municipal José Rabello de Mello, no bairro Bananal, por conta das dezenas de picadas recebidas. Um cachorro não resistiu às ferroadas e morreu.

O quadro de saúde da vítima é considerado estável, segundo a Defesa Civil Municipal de Guapimirim.

Um apicultor foi acionado pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil para retirar o enxame. Uma idosa e uma criança de 6 anos só conseguiram sair de casa depois que os insetos foram capturados.

Apicultor é um profissional especializado na criação e/ou tratamento de abelhas.

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (21) 2632-2947.