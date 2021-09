Base de Imunização da Praça da Emancipação - Foto: Izaias França

Publicado 10/09/2021

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Covid-19) para adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidades, continua em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (10/9), das 8h às 11h.

Locais:

A campanha ocorrerá em cinco dos seis postos:

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Drive-Thru da Cotia.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto do Vale das Pedrinhas.

* Posto da Vila Olímpia.

A vacina aplicada aos adolescentes é a Comirnaty, dos laboratórios americano Pfizer com o alemão BioNTech, a única autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para esse público-alvo.

Também haverá aplicação de segunda dose nas mesmas datas, horários e postos. Para os adultos, são permitidos imunizantes da Coronavac, AstraZeneca e Janssen.

A Coronavac é do laboratório chinês Sinovac e está sendo produzido no Brasil pelo Instituto Butantan.

Já a AstraZeneca é da farmacêutica anglo-sueca AztraZeneca com a Universidade de Oxford, que é britânica. No Brasil, está sendo produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

E a Janssen é produzida pela belga Janssen, divisão farmacêutica da norte-americana Johnson. Esta é dose única.

Os demais imunizantes citados na reportagem são de duas aplicações, com diferentes intervalos entre uma dose e outra.

Números de vacina e da pandemia

Até essa quinta-feira (9), um total de 58.383 doses de vacinas já tinha sido aplicada em Guapimirim, sendo 40.714 em primeira dose e 17.669 em segunda dose.

Vale frisar que Guapimirim tem uma população estimada em 61.388 moradores, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A meta preliminarmente estabelecida pelo governo estadual era vacinar 45.667 pessoas. Com base nesse número, é possível afirmar que 89,15% da população-alvo receberam pelo menos a primeira dose, sendo algumas com a vacina de dose única.

Desde o último dia 25 de agosto, quando começou a imunização para pessoas de 12 a 17 anos, ao menos 3.382 adolescentes já tinham recebido a primeira dose de vacina até essa quinta-feira (9). Na última quarta-feira (8), o quantitativo era de 2.992 jovens vacinados. De um dia para outro, foram imunizados 390 adolescentes.

Até ontem (9) o referido município já tinha registrado um total de 5.901 casos confirmados da doença desde o início da pandemia em 2020. Na quarta-feira (8), o total era de 5.878 casos. Houve um aumento de 23 novos casos.

Guapimirim contabilizou 187 óbitos. Até a quarta-feira (8), eram 185, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

A rede municipal de Saúde de Guapimirim tem, atualmente, 10 pacientes internados com Sars-CoV2, sendo cinco no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e os outros cinco no Centro de Tratamento de Covid-19.