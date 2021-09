Pórtico de Guapimirim - Divulgação

Publicado 09/09/2021 17:30 | Atualizado 09/09/2021 21:51

Guapimirim – Uma idosa de 64 anos morreu durante um incêndio na residência, no bairro Vale do Jequitibá, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no final da tarde dessa quarta-feira (8/9). A vítima se chamava Célia Maria Gomes. A causa do incêndio está sendo investigada pela 67ª DP (Guapimirim).

O marido da vítima, Antônio Cláudio Cardoso, de 71 anos, tinha ido ao mercado e quando voltou, se deparou com o imóvel sendo consumido pelas chamas.

Uma das filhas do casal, Kátia Regina Cardoso, moradora de Piabetá, no município vizinho de Magé, contou aos policiais ter recebido uma ligação de uma vizinha, que pediu que ela fosse à casa dos pais em Guapimirim. Ao chegar ao local, a filha se deparou com o pai fortemente abalado e com os bombeiros já de saída.

De acordo com as investigações, os idosos seriam fumantes, mas Célia Gomes teria parado de fumar depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) há cerca de um ano. A idosa vivia triste, por conta das sequelas deixadas pelo AVC.

Ainda segundo relatos apurados pela polícia, após o AVC, quando deixou o hospital, a idosa teria, supostamente, tentado suicídio.

O imóvel não possuía ar condicionado, apenas um botijão de gás e um pouco de álcool para higienização em meio à pandemia de coronavírus (Covid-19).

O viúvo passou mal e precisou ser atendido por outra filha, que é enfermeira.

A residência foi isolada para que o incidente seja investigado.