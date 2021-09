O Dedo de Deus fica em território guapimiriense e é símbolo do montanhismo no Brasil - Carlos Perez Couto - Wikipédia - Creative Commons

O Dedo de Deus fica em território guapimiriense e é símbolo do montanhismo no BrasilCarlos Perez Couto - Wikipédia - Creative Commons

Publicado 10/09/2021 18:08

Guapimirim – O Instituto Chico Mendes de Conversação da Biodiversidade (ICMBio) – vinculado ao Ministério do Meio Ambiente – acionou o Ministério Público Federal (MPF) para denunciar o acampamento não autorizado no pico Dedo de Deus, situado na sede Guapimirim do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O fato foi divulgado nessa quinta-feira (9/9).

Os infratores estariam praticando rituais religiosos no topo do monte, de acordo com denúncias recebidas, inclusive vídeos, no último dia 4 de setembro. Alguns visitantes relataram ao ICMBio terem visto pelo menos duas pessoas pernoitando no local. Alguns dos ocupantes já teriam sido identificados.

No último dia 2 de setembro, equipes do Parnaso flagraram um helicóptero sobrevoando o pico de 1.692 metros de altitude. Devido à longa distância, não foi possível identificar a numeração da aeronave.

Além do MPF, o 16º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), da cidade vizinha de Teresópolis, foi acionado na prevenção de incidentes. Por conta da complexidade da operação de retirada dos ocupantes, da necessidade equipes altamente qualificadas e dos riscos de acidentes, decidiu-se pela não intervenção física forçada dos invasores.

Os invasores e as demais pessoas que colaboraram com os mesmos poderão ser multadas em valores entre R$ 500 e R$ 10 mil por descumprimento de regramento do Plano de Manejo em Unidades de Conservação Federais. A infração administrativa contra o meio ambiente está prevista no artigo 90 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

O plano de manejo consiste na análise técnica, no planejamento e na execução de políticas públicas de preservação do meio ambiente, inclusive com monitoramento, para um período estabelecido de cinco anos.

O Instituto Chico Mendes está recebendo denúncias pelo e-mail [email protected] A instituição promete garantir o sigilo da fonte.

O Dedo de Deus é o principal cartão postal do município de Guapimirim, símbolo do montanhismo no Brasil e um dos locais prediletos por amantes de esportes radicais e de ecoturismo. O acesso precisa ser autorizado pelo Parnaso.

O Dedo de Deus também está ilustrado nas bandeiras dos municípios de Guapimirim e de Teresópolis e na do estado do Rio de Janeiro.