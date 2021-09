Imagem ilustrativa de um coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Publicado 14/09/2021 08:03

Podem se vacinar jovens de 12 a 17 anos, mesmo que não tenham se imunizado nos primeiros dias de campanha

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV) para adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidades, continua em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (14/9), das 8h às 11h.

A campanha ocorrerá nos seis postos destinados à campanha:

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Drive-Thru da Cotia.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto do Vale das Pedrinhas.

* Posto da Vila Olímpia.

* Posto do Orindi.

Podem se vacinar jovens das faixas etárias citadas, mesmo que não tenham se imunizado nos primeiros dias de campanha.

É preciso apresentar um documento com foto, o Cartão do SUS e um comprovante de residência no próprio nome ou do responsável.

Números de vacina e da pandemia

Desde que a campanha começou para adolescentes, a partir do último dia 25 de agosto, 3.906 jovens de 12 a 17 anos já foram imunizados com a Comirnaty, da Pfizer, a única permitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa população-alvo.

Até essa segunda-feira (13), um total de 60.627 doses de vacinas já tinha sido aplicada nesse município, sendo 41.372 em primeira dose e 19.255 em segunda dose.

Desde o início da pandemia, Guapimirim registrou 5.995 casos confirmados da doença e 188 óbitos, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

Atualmente, há 12 pacientes internados com coronavírus na rede municipal de saúde, sendo cinco no Centro de Terapia Intensiva e sete no centro de tratamento de Covid-19.