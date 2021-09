"Não podemos fechar os olhos para os mais necessitados - Divulgação/rede social

Publicado 13/09/2021 10:15

Guapimirim – O Parque Estadual dos Três Picos (PETP) – vinculado ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea) –, no estado do Rio de Janeiro, estará arrecadando alimentos não perecíveis no próximo dia 9 de outubro. A arrecadação faz parte do ‘Programa PETP Solidário’ e será destinada a famílias de baixa renda em difícil situação econômica, por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19), que residem nas cidades que abrangem o parque.

O PETP compreende cinco municípios de Guapimirim, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Teresópolis e Silva Jardim.

A entrega deverá ser feita exclusivamente na data mencionada, por questões de armazenamento, segundo os organizadores.

A posterior distribuição ficará a cargo de associações e de entidades parceiras do PETP, ou seja, das instituições da sociedade civil que integram o Conselho do Parque Estadual dos Três Picos

Os alimentos poderão ser entregues em algum dos cinco núcleos do parque, nos municípios de: Guapimirim, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Teresópolis.

“Não podemos fechar os olhos para os mais necessitados. Estamos contribuindo no combate à fome para a população dos municípios do entorno do parque. Além da nossa responsabilidade ambiental, devemos assumir nosso compromisso social diante da mais grave crise sanitária recente que o país enfrenta. Por meio dessa iniciativa, queremos que as pessoas venham conhecer o Parque Estadual dos Três Picos. A entrada é gratuita. Por uma boa causa, pedimos, para quem puder, a doação de um quilo de alimento não perecível”, frisou o gestor do PETP, Alexandre Donato de Sá, em entrevista ao O Dia.

Endereços de entrega dos alimentos:

* Núcleo Paraíso: Rodovia Estadual RJ-122, KM 11, Estrada do Paraíso – Guapimirim.

*Núcleo Três Picos: Estrada dos Três Picos, s/nº, Três Picos – Nova Friburgo.

* Núcleo Jequitibá: Estrada do Jequitibá, nº 145, Boca do Mato – Cachoeiras de Macacu.

* Núcleo Jacarandá: Estrada do Jacarandá, s/nº, Bairro Meudon – Teresópolis.

* Núcleo Vale da Revolta: Estrada BR-116 – KM 84,5 – Teresópolis.