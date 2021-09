O Dia noticiou no último dia 24 de junho que algumas escolas de Guapimirim receberiam as mídias digitais. - Foto: Ascom/PMG

Publicado 13/09/2021 20:37

Guapimirim – Os computadores doados pela Petrobras para as escolas da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, começaram a ser montados. Oito unidades educacionais foram contempladas pelo programa Escolas do Amanhã, de inclusão social. Ao todo, são 92 computadores e 39 notebooks, totalizando 131 equipamentos de hardware.

O Dia noticiou no último dia 24 de junho que algumas escolas de Guapimirim receberiam as mídias digitais. A capacitação para que alunos e professores aprendessem a usar as máquinas começaria a partir do segundo semestre deste ano.

Os equipamentos já foram utilizados por empresas e foram recondicionados ao uso em ambiente escolar. A primeira etapa do programa da estatal beneficia 189 escolas localizadas em 20 cidades fluminenses.

Ao todo, serão distribuídos de nove mil computadores para 230 escolas públicas estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. A Petrobras estima que serão capacitados 2,5 mil estudantes e mais dois mil docentes em 35 cidades nesses três estados. O objetivo é ampliar o acesso para até 50 mil alunos até o ano de 2022 por meio do projeto.

Lista de unidades de ensino contempladas:

* E. M. Professora Acácia Leitão Portella (Parada Modelo) – 21 computadores e 9 notebooks.

* E. M. Nelson Costa Mello (Vale das Pedrinhas) – 18 computadores e 8 notebooks.

* E. M. Professor Otelo (Parque Freixal) – 14 computadores e 6 notebooks.

* E. M. Rosa de Sarom (Citrolândia) – 10 computadores e 5 notebooks.

* E. M. Silva Crespo (Iconha) – 10 computadores e 4 notebooks.

* E. M. Comandante Lellis de Souza (Vale das Pedrinhas / Cordovil) – 7 computadores e 3 notebooks.

* E. M. Rural Celina Corrêa da Silva (Paraíso) – 7 computadores e 3 notebooks.

* E. M. Marcionílio Ignácio (Parada Modelo / Status) – 5 computadores e 1 notebook.