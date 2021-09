A vacinação tem sido fundamental para tentar vencer a pandemia - Prefeitura de Guapimirim / Divulgação

Publicado 15/09/2021 10:41

Guapimirim – Ao menos 41.630 pessoas em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já receberam a primeira dose de vacina contra o coronavírus (Sars-CoV2) até essa terça-feira (14/9). A meta preliminar do governo fluminense era imunizar 45.667 pessoas nessa cidade. Com base nesses dados, é possível afirmar que 91,16% da população-alvo já foram imunizadas.

Ao todo, já foram aplicadas 61.619 doses de vacinas, sendo 19.989 em segunda dose.

Ao menos 4.094 adolescentes – entre 12 e 17 anos – já foram vacinados com a primeira dose, desde o último dia 25 de agosto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Dos quatro imunizantes disponíveis no Brasil, eles só podem se vacinar com a Comirnaty, da Pfizer. É o único autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Os números de casos também têm aumentado. No último dia 8 de setembro, 5.878 casos confirmados da doença. Já nessa terça-feira (14), 6.020. Foram 142 casos novos em menos de uma semana.

O município também contabilizou 188 óbitos desde o início da pandemia em 2020 no país. Há 10 pacientes internados na rede municipal de saúde, sendo seis no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e os outros quatro, no Centro de Tratamento do Covid-19.